Le PSG s’est largement imposé contre Ajaccio (5-0) ce soir dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. Titulaire ce soir, Fabian Ruiz a marqué un nouveau but. Il a également réalisé une belle performance. Au micro de Canal Plus Foot, l’Espagnol a évoqué l’importance de cette victoire.

« Je pense que l’on a fait un très bon match du début à la fin. On savait que c’était très important d’empocher les trois points. Nous essayerons de faire la même chose lors du prochain match. La semaine difficile ? Nous devons penser à bien jouer, à faire des bons matches. Il nous fallait prendre les trois points dans la course au titre. Mon but ? J’aurais pu tirer du pied droit mais j’ai vu le gardien s’écarter donc j’ai tenté du pied gauche. Le plus important c’est que le ballon soit rentré. Je suis très content d’avoir marqué. Le plus important ce sont les trois points.«