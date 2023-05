Ce samedi (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit l’AC Ajaccio dans le cadre de la 35e journée de Ligue 1. L’occasion pour les Rouge & Bleu de faire un pas supplémentaire vers le titre de champion de France.

Mis sous pression par le RC Lens, qui est revenu à trois points ce vendredi soir, le PSG n’aura pas le droit à l’erreur face à un club quasi condamné à la Ligue 2. Privé de quatre joueurs importants jusqu’à la fin de saison (Nordi Mukiele, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe et Neymar), Christophe Galtier peut compter sur le retour de Lionel Messi, après une suspension d’une semaine par le club, et Achraf Hakimi, de retour dans son couloir droit. De son côté, Hugo Ekitike enchaîne une deuxième titularisation de suite.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à tous !!!

3′ Les Parisiens monopolisent le ballon et tentent de trouver Mbappé dans la profondeur

5′ À noter que Lionel Messi est sifflé à chaque ballon touché

Hormis quelques spectateurs, Leo Messi a été largement sifflé par le Parc des Princes 🏟️🇦🇷#PSGACA pic.twitter.com/sRUhlWb9j2 — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 13, 2023

6′ Premier mouvement offensif du PSG. Décalé dans son couloir droit par Messi, Hakimi centre au premier poteau pour Mbappé, mais l’attaquant est contré par Avinel

9′ Cette fois-ci, Messi décale parfaitement Bernat à gauche. Le centre de l’Espagnol vers Ekitike est détourné en corner par la défense de l’ACA

13′ Tête de Barreto captée par Donnarumma

14′ Les sifflets contre Messi sont couverts par les acclamations et les applaudissements d’une partie du public

19′ Les Rouge & Bleu ont toujours la possession du ballon mais manquent de précision à l’approche de la surface corse

20′ Excellent tacle de Verratti pour récupérer le ballon dans les pieds adverses

22′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG (1-0). Sur une excellente passe de Danilo en profondeur, Ruiz surprend la défense de l’ACA avec son contrôle et trompe de l’extérieur du pied Sollacaro. Son deuxième but en deux matches après celui face à Troyes (1-3) la semaine passée

30′ Le jeu penche à droite depuis le début de la rencontre

La feuille du match de ce PSG / Ajaccio

35e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Diffuseurs : Canal+ Foot / Canal+ Sport 360 – Arbitre : Pierre Gaillouste – Arbitres assistants : Valentin Evrard et Mathieu Grosbost – Quatrième arbitre : Ahmed Taleb – Assistance Vidéo : Nicolas Rainville et Stéphane Bré – But : Ruiz (22′)