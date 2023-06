Ce jeudi 8 juin 2023 a encore été une journée active en terme de rumeurs autour du mercato du PSG. Voici notre résumé de la journée en terme d’actus autour du Paris Saint Germain. Retrouvez tout l’été votre résumé quotidien de l’actu PSG sur Canal Suporters

A la Une : Vers la fin de la piste Thierry Henry

La grosse info du jour c’est forcément le démenti confirmé par plusieurs médias sur la potentielle arrivée de Thierry Henry comme adjoint de Julian Nagelsmann. En effet, l’Equipe a confirmé ce matin que la piste était tout simplement à oublier. Les dirigeants parisiens auraient changer d’avis et estimeraient qu’un duo entre le champion du monde 98 et le technicien allemand serait un potentiel échec. Information ne remettant absolument pas en cause l’arrivée de Julian Nagelsmann au PSG. Le club serait même proche d’un accord avec le technicien allemand.

Le dossier chaud : Négociations positives pour Nagelsmann

La valse des rumeurs sur le futur entraîneur du PSG continue, et aujourd’hui aura été une journée riche en rumeurs. Pour commencer l’affirmation que Thierry Henry ne rejoindra pas Paris, mais aussi l’avancée dans le dossier Nagelsmann. Des échanges ont bien eu lieu hier comme aujourd’hui et semblent être positifs.

Enfin, une information vite démentie par le principal protagoniste : Zinedine Zidane aurait refusé de devenir le prochain coach du PSG, après de nombreuses tentatives de la part du club parisien, et notamment de Doha. Une information révélée par Le Parisien, mais l’entourage du triple vainqueur de la LDC à démenti.

Dans le sens des arrivées : Gündogan dans les petits papiers

Quelques rumeurs d’arrivées, ou en tout cas de pistes potentielles de recrutement, sont à l’ordre du jour. La plus grosse rumeur reste celle d’Ilkay Gündogan. Selon L’Equipe, le milieu de Manchester City, qui tentera ce samedi de remporter le triplé historique avec les Sky Blues, serait suivi par le Paris Saint Germain pour alimenter le cœur du jeu des Rouge & Bleu. Mais le club parisien devra se confronter à une rude concurrence : le FC Barcelone et Arsenal seraient chauds sur ce dossier tandis que City souhaiterait toujours le prolonger.

Toujours dans le sens des arrivées, celle de Marcus Thuram risque de ralentir. En effet, le PSG voit arriver dans le dossier un concurrent de taille : l’AC Milan. Malgré un retard dans les négociations pour les Rossonero, le club lombard serait prêt à casser sa tirelire pour enrôler l’international français.

Dans le sens des départs

Les informations du jour penchent plus du côté des départs. En effet, ce matin on a appris que Neymar se serait proposé au FC Barcelone après l’annonce de Lionel Messi de signer à l’Inter Miami. Information démentie ensuite par Xavi, entraîneur du Barça.

On a aussi vu une rumeur donnant Hugo Ekitike et El Chadaille Bitshiabu vers le Sporting SC. Le média O Jogo nous affirme qu’à part le mouvement de Manuel Ugarte, d’autres affaires pourraient s’opérer entre le club portugais et le PSG.

Enfin, chez les féminines, le club a officialisé le départ d’Ashley Lawrence, la latérale du PSG. Après 6 saisons passées dans la capitale, la Canadienne devrait rejoindre le championnat anglais, et sans doute les Blues de Chelsea, selon Le Parisien.

