Zoumana Camara arrivait en fin de contrat avec le PSG le 30 juin. L’entraîneur des U19 des Rouge & Bleu était annoncé sur le départ. Il va finalement rester au sein du club de la capitale.

Zoumana Camara, à l’issue de sa retraite comme joueur du PSG, était resté au sein du club de la capitale en tant qu’adjoint de Laurent Blanc, puis d’Unai Emery et de Thomas Tuchel. Il s’était éloigné de l’équipe première à l’arrivée de Mauricio Pochettino. Il s’était dirigé vers le centre de formation pour devenir l’entraîneur de l’équipe U19 à partir de la saison 2021-2022.

Une prolongation d’un an

En fin de contrat le 30 juin, l’ancien défenseur central était annoncé comme possible partant pour entraîner une équipe professionnelle. Son nom avait été associé au Paris FC récemment. Mais le PSG était dans l’espoir de le conserver, lui qui réalise du très bon travail à la tête de l’équipe U19 des Rouge & Bleu. C’est chose faite. Papus Camara a signé une prolongation de contrat d’un an, soit jusqu’en juin 2024. Luca Cattani, directeur football du centre de formation, s’est réjoui de cette signature. « Nous sommes ravis de poursuivre l’aventure avec Zoumana Camara. Depuis sa prise en main de notre équipe U19, il a su parfaitement transmettre ses connaissances et son expérience du plus haut niveau à nos jeunes joueurs. Son travail et celui de son staff ont permis de faire grandir les talents de notre Centre de Formation. Nous sommes convaincus qu’il continuera à les faire progresser, aussi bien individuellement que collectivement, pour en faire des footballeurs d’élite.«

« Être à la tête de la deuxième équipe du club, c’est une vraie responsabilité à mes yeux »

Le coach des U19 du PSG s’est dit lui aussi heureux de poursuivre l’aventure à Paris. « Je suis très heureux de prolonger pour une saison supplémentaire et de poursuivre le travail réalisé depuis maintenant deux ans auprès de l’équipe U19. Être à la tête de la deuxième équipe du club, c’est une vraie responsabilité à mes yeux. Nous disposons de joueurs très talentueux au sein du Centre de Formation. Mon objectif est d’assurer leur développement et de les guider pour qu’ils atteignent le plus haut niveau possible, tout en continuant à enrichir mon expérience et mes compétences en tant qu’entraîneur.«