Depuis de nombreuses années, le président de LaLiga, Javier Tebas, n’hésite pas à envoyer des piques en direction du PSG et de sa politique. Et le président de la Ligue espagnole s’est exprimé sur sa relation avec Nasser al-Khelaïfi.

Depuis le départ de Neymar Jr à l’été 2017, le président de LaLiga, Javier Tebas, n’hésite pas à égratigner le PSG au sujet de sa politique et ses dépenses XXL. Une rancoeur qui s’est intensifiée depuis l’arrivée de Lionel Messi chez les Rouge & Bleu libre de tout contrat à l’été 2021. Et à chacune de ses interventions médiatiques, le patron du football espagnol tient des propos amers sur le PSG et son président, Nasser al-Khelaïfi.

« Le modèle qu’il veut pour le football européen est très différent de celui que je défends »

Invité de l’émission l’After Foot de RMC Sport ce jeudi soir, Javier Tebas s’est exprimé sur sa relation avec le président du PSG : « Si vous entendez par relation le fait d’aller boire un Coca ou un café ensemble, non, ce n’est pas notre relation. On se rencontre à travers des organismes ou des réunions internationales… Il n’y a pas plus que ça comme relation. Le modèle qu’il veut pour le football européen est très différent de celui que je défends. Et que défend la majorité des clubs espagnols. Et parmi ces clubs, j’inclus le Real et le Barça. »

Le président de LaLiga a également été questionné sur la faisabilité d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Le club catalan va prochainement présenter un plan à la Ligue pour envisager un retour de Messi en Catalogne. Cependant, Javier Tebas s’est montré pessimiste à ce sujet, en glissant au passage un petit tacle au PSG : « Si vous me posez la question aujourd’hui, le retour de Messi au Barça, c’est très compliqué. Il faut voir comment cela va évoluer mais il faudrait que plusieurs conditions soient remplies, que des joueurs du Barça s’en aillent, qu’il y ait une diminution des salaires. Et puis il faut savoir quel salaire aurait Messi au Barça. Le Barça n’est pas comme le PSG qui a un robinet de gaz et d’argent qui lui permet d’avoir une forte masse salariale. Au moment où on parle c’est compliqué que Messi revienne au Barça. »