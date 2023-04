Revue de Presse PSG : les pistes en Ligue 1, Mbappé, Neymar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 28 avril 2023. Les cibles mercato du PSG en Ligue 1, les concurrents de Kylian Mbappé pour le titre de meilleur buteur du championnat, Neymar de retour à Paris.

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une aux joueurs de Ligue 1 qui affolent l’Europe. Deuxième meilleur buteur de L1 derrière Kylian Mbappé, l’attaquant du LOSC, Jonathan David, attise les convoitises. Sous contrat jusqu’en 2025, l’international canadien a de très grande chance de partir en cas d’offre jugée satisfaisante. Et le PSG fait partie des clubs intéressés pour recruter l’attaquant de 23 ans, tout comme le Bayern Munich, Tottenham, Manchester United et Chelsea. « Tous sont attentifs au dossier mais Paris, Tottenham et Chelsea attendent d’en savoir plus sur l’identité de leur prochain entraîneur, alors que United et le Bayern n’ont pas encore avancé très concrètement sur leurs cibles », précise L’E. Luis Campos connaît bien le joueur et a montré une marque d’intérêt sans aller plus loin. Et pour se séparer de leur meilleur buteur, les dirigeants du LOSC demanderait 65M€.

Autre joueur dans le viseur des Rouge & Bleu, Axel Disasi. Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’AS Monaco, le défenseur central va être vendu cet été. Déjà intéressé lors du dernier mercato estival, le PSG garde toujours un oeil sur le joueur de 25 ans, tout comme le Bayern Munich. Mais à ce jour, la plus grosse probabilité est de le voir traverser la Manche où Manchester City, Chelsea et Manchester United ont montré leur intérêt. Les dirigeants de l’ASM attendraient une somme comprise entre 35M€ et 45M€ hors bonus.

Concernant les deux Niçois, Jean-Clair Tobido et Khephren Thuram, ils ne sont pas cités comme des potentielles pistes du PSG par le quotidien sportif. Sous contrat jusqu’en 2027, le défenseur central serait plutôt tenté par la Premier League et figure dans les listes de Liverpool, Manchester United et Newcastle. Les clubs italiens de la Juventus Turin et du Napoli seraient également en contact depuis plusieurs mois. De son côté, Khephren Thuram va animer le mercato estival. Le Français de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2025, s’est affirmé comme un milieu fiable et est devenu international. « Les premiers intérêts de clubs majeurs européens ont légitimement éclos. Thuram, qui a toujours fonctionné par paliers, est décrit comme un joueur particulièrement ambitieux », rapporte L’E. Mais à Nice, qui valorise le joueur à 60M€, on ne veut pas entendre parler d’un transfert cet été. « Deux marchés observent toutefois sa situation, en Angleterre et en Allemagne. »

🚨 Le PSG est intéressé par une arrivée de Jonathan David cet été, mais doit attendre l’identité de son prochain coach avant d’amorcer quoique ce soit 🇨🇦🌟



Son prix ? 65M€ 💰



(L’Equipe) pic.twitter.com/bD925VQTMS — Canal Supporters (@CanalSupporters) April 27, 2023

De son côté, Le Parisien évoque l’objectif de Kylian Mbappé en cette fin de saison 2022-2023. Alors qu’un 11e titre de champion de France tend les bras au PSG, l’international français aura un objectif personnel à accomplir lors des six dernières journées de Ligue 1. Terminer meilleur buteur du championnat pour la cinquième fois d’affilée, une performance seulement réalisée par Jean-Pierre Papin (entre 1987 et 1992) dans l’Hexagone. Mais, le numéro 7 des Rouge & Bleu aura de la concurrence cette saison. Avec 22 réalisations, il est en tête du classement avec une unité d’avance sur le Lillois Jonathan David (21). Alexandre Lacazette (20) complète le podium. Après une petite période de disette, l’attaquant de 24 ans a repris ses bonnes habitudes depuis quelques matches et a inscrit 8 buts lors des 9 dernières journées. « Avec trois joueurs qui se tiennent en deux buts, le suspense reste entier. » Mais Kylian Mbappé peut compter sur un atout de taille : Lionel Messi. Meilleur passeur de Ligue 1, l’Argentin est un spécialiste dans la dernière passe. Avec 14 passes décisives, il est en très bonne posture pour finir meilleur passeur du championnat. Le vainqueur de la Coupe du monde est également à la lutte avec Kevin De Bruyne pour remporter le titre de meilleur passeur dans les cinq grands championnats européens. « La Pulga aura peut-être envie de soigner en cette fin de saison ses statistiques pour colorer son bilan en club, après le sacre du Mondial. Et permettre ainsi à Kylian Mbappé de filer vers son dernier objectif avant l’été », conclut LP.

Le quotidien francilien revient également sur le retour de Neymar Jr à Paris. En convalescence au Brésil après son opération à la cheville le 10 mars dernier, le Brésilien de 31 ans a effectué son retour dans la capitale française ces dernières heures. Et ce jeudi, il a retiré sa botte orthopédique postopératoire, comme l’a précisé le club parisien dans un communiqué. Une première étape importante, même si un retour sur les terrains n’est pas d’actualité. « Les signaux envoyés par le joueur de 31 ans sont positifs, comme l’indique le Paris Saint-Germain » et le numéro 10 va désormais poursuivre son protocole de rééducation à Paris. Et trois jours avant la réception du FC Lorient (dimanche à 17h05), les joueurs du PSG se sont entraînés au Camp des Loges sous le regard de David Beckham. Éphémère joueur du PSG (février 2013-juin 2013), l’ex-international anglais a pu croiser ses anciens partenaires Marco Verratti et Sergio Ramos, avec qui il a évolué au Real Madrid, ainsi que le staff et les salariés présents. « Ils ont pris la pose pour immortaliser l’instant devant l’objectif. »

De son côté, Christophe Galtier a pu compter sur un groupe quasi au complet lors de la séance, en dehors des blessés de longue durée (Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Neymar Jr). « Sergio Ramos, ménagé la veille, a pris part normalement à la séance, tout comme Timothée Pembélé qui a quitté l’infirmerie cette semaine », précise LP. De son côté, Renato Sanches poursuit son travail de reprise sur le terrain.