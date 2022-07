Sakai : « Bien sûr, le PSG est une grande équipe »

Le PSG affronte ce midi Urawa Red Diamonds dans le cadre de son deuxième match amical de sa tournée au Japon. Pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait aligner une équipe remaniée par rapport à la victoire contre le Kawasaki Frontale (2-1). Du côté de l’équipe japonaise, un joueur bien connu de la Ligue 1 devrait être titulaire, Hiroki Sakai. L’ancien marseillais (2016-2021) attend avec impatience cette confrontation.

« Je ne peux pas regarder le PSG avec admiration »

« Bien sûr, Paris est une grande équipe. Mais je ne peux pas la regarder avec admiration, assène le latéral droit sur le site internet de son équipe. Parce que l’OM et le PSG sont des rivaux. J’ai envie de faire un bon match. Quand j’étais à Marseille, nous devions toujours gagner contre eux, et c’était pareil pour Paris. Cette fois, ce ne sera pas une rencontre officielle, mais j’ai joué pour l’OM et j’ai donc hâte d’affronter Paris.«