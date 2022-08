Lors de sa première conférence de presse en tant que coach du PSG, Christophe Galtier a annoncé la couleur pour ses gardiens de but. Pour ne pas laisser planer le moindre doute, il a affiché sa volonté d’instaurer une vraie hiérarchie à ce poste. L’alternance entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma est donc terminée et c’est le portier italien qui a été désigné titulaire. De quoi donner des envies d’ailleurs à l’ancien merengue ?

« Il faut qu’il reste »

Pour l’heure, le joueur n’aurait pas pris de décision quant à la suite à donner à sa carrière. Mais un club insisterait pour le faire venir : le Napoli. Présent sur le plateau de La Chaîne L’Equipe, Bruno Salomon a estimé que ce serait une grave erreur de se délester de Keylor Navas cet été : « J’ai un doute sur Gianluigi Donnarumma depuis mars dernier. IL y a quelque chose qui se passe autour de ce gardien. Dès qu’il touche un ballon, il y a le stade qui tremble. Je pense que Keylor Navas a clairement une carte à jouer sur la saison pour, pourquoi pas, reprendre le lead. Le PSG a encore besoin de lui. Il a apporté énormément au PSG, toutes les belles heures en Ligue des Champions, c’est avec Keylor Navas. Il faut qu’il reste au PSG. Ce serait une erreur de le laisser partir. En plus, c’est l’un des hommes forts dans le vestiaire. »