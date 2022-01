À peine rentré d’Argentine pour cause de Covid, Leo Messi n’a toujours pas retrouvé le chemin de l’entraînement. Si sa présence contre Brest est incertaine, le septuple ballon d’or garde l’échéance face au Real Madrid en ligne de mire. D’ici le 15 février, Messi devra retrouver ses sensations avec ses coéquipiers parisiens. Problème, les internationaux sud-américains seront convoqués par leurs sélections pour participer aux matches de qualifications à la Coupe du monde 2022.

En discussions ces dernières semaines, le PSG et la Fédération argentine se seraient mis d’accord pour exempter Messi d’un retour en sélection 3 semaines à peine après son départ. L’intéressé aurait – selon l’Equipe et la presse argentine – communiqué à son entraineur Lionel Scaloni, son envie de rester concentré sur ses objectifs avec le club de la capitale. Ainsi, la mise à disposition au PSG du capitaine de l’Albiceleste (déjà qualifiée pour la Coupe du Monde 2022) ne devrait pas tarder à être officialisée. De son côté, Neymar (blessé à la cheville) poursuivra lui aussi son travail de récupération dans l’espoir de participer à la réception du Real le 15 février prochain. Les deux stars sud-américaines resteront donc à Paris, néanmoins le club devra très certainement se passer de Navas (dont la sélection est 5e de son groupe), Marquinhos (déjà qualifié avec le Brésil), Paredes et Di Marià.