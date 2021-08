Salomon rappelle à Mbappé que “ce n’est pas si simple de quitter Paris”

Si certains pensaient que la fin du mercato parisien se déroulerait dans une certaine tranquillité, le gros ayant été fait au niveau des arrivées, c’est mal connaître le PSG. Désireux de rallier le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé est, en effet, au centre de tous les débats depuis que la Casa Blanca a soumis une proposition de 160 millions d’euros aux Rouge et Bleu.

Problème pour le numéro 7 francilien, le PSG et Leonardo restent droits dans leurs bottes et s’il devait quitter Paris, ce sera à leurs conditions, comme l’a très justement rappelé le directeur sportif brésilien. Une autre chose qu’a voulu rappeler Bruno Salomon à Mbappé au micro de France Bleu Paris, c’est qu’il n’est pas aisé de quitter le Paris Saint-Germain quand celui-ci ne l’a pas décidé…

“Ferme, ferme et sans trembler Leonardo. Il protège le club, les intérêts, l’institution… Mbappé ne veut pas parler ? Pas de problème s’il veut rester sous silence, lui il parle, a apprécié Bruno Salomon. Il reste six jours avant la fin de ce mercato et je suis très curieux de voir comment tout cela va se terminer. Et je rappelle juste une chose au clan Mbappé : ce n’est pas si simple que ça de partir du Paris Saint-Germain. Allez demander à Neymar, allez demander à Marquinhos ou encore Verratti…”