Après des atermoiements à n’en plus finir, le feuilleton Kylian Mbappé touchera bientôt à sa fin. Hésitant entre deux options, prolonger avec le PSG ou tenter une nouvelle aventure du côté du Real Madrid, le numéro 7 rouge et bleu délivrera sa décision finale ce samedi ou ce dimanche. Alors que la presse ibère était sûre de son fait en annonçant que l’ancien monégasque rejoindra la Casa Blanca cet été, la réalité serait finalement toute autre et pencherait finalement vers la continuité avec Paris. Présent sur le plateau de L’Equipe de Greg, Bruno Salomon a livré son ressenti sur ce dossier bouillant.

Aucun élément à se mettre sous la dent

Le journaliste, qui commente les matches du PSG depuis environ quinze ans sur les ondes de France Bleu Paris, se montre impressionné par le peu d’informations concrètes qui ont filtré. En effet, la décision de Kylian Mbappé était plus que bien gardée : « Il faudrait remonter plusieurs années en arrière en ce qui concerne le marché des transferts, mais je ne sais pas si on a déjà eu une situation similaire. Un secret aussi bien gardé, c’est fou. Vraiment, rien ne filtre du côté du PSG ni au sein de l’entourage du joueur. Comme on le dit, si on ne sait pas, il faut se taire. C’est le cas dans ce dossier. La seule petite chose qui a filtré c’est l’annonce finale qui devrait avoir lieu samedi ou dimanche. »