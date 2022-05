Ce samedi soir, coup d’envoi à partir de 21h00 en direct sur Prime Video, le PSG fera face au FC Metz dans son antre du Parc des Princes pour ce qui représente la dernière échéance de la saison des Rouge et Bleu. Une Dernière échéance qui sera, selon toutes vraisemblances, l’occasion de voir Angel Di Maria pour l’ultime fois sous la tunique du club de la capitale. Cela ne fait plus guère de doute, le PSG ne lèvera pas l’option d’un an figurant au sein du contrat d’El Fideo.

Conséquence de quoi, Angel Di Maria pliera donc bagages cet été. Une tendance corroborée par Olé ce vendredi soir. En effet, selon le média argentin, une toute dernière réunion a eu lieu entre le joueur et les décideurs franciliens ce jeudi durant laquelle ces derniers ont confirmé à l’ancien lisboète leur décision définitive. Pour sa part, à environ six mois de la Coupe du Monde au Qatar, le gaucher ne souhaitait nullement changer de club. Olé confirme que la Juve reste en pole position dans ce dossier, mais d’autres écuries resteraient tout de même à l’affut afin de récupérer l’expérimenté milieu de terrain (34 ans). Ainsi, le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et le SL Benfica n’auraient toujours pas dit leur dernier mot dans cette affaire. Une chose semble sûre cependant, Angel Di Maria jouera son dernier match ce samedi soir avec le PSG après sept ans de bons et loyaux services.