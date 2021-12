Salomon : « Wijnaldum n’apporte rien au PSG »

Le PSG a terminé sa première partie de saison 2021-2022 avec des statistiques très bonnes. Premier de Ligue 1 avec 13 points d’avance sur son dauphin, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et qualifié en 16es de Coupe de France. Cet été, les Rouge & Bleu avaient réalisé un mercato XXL. L’un des thèmes de l’Equipe du Soir était de savoir quelle est la recrue la plus décevante. Et Bruno Salomon a opté pour Georginio Wijnaldum.

« Il a été baladé un peu partout Messi, c’est un peu comme Wijnaldum. Wijnaldum, on est tous resté sur ce qu’il s’est passé à l’Euro. On avait les yeux de l’amour en se disant, s’il fait ça au PSG, ça va être formidable. On l’a placé milieu droit, gauche, centre, devant en faux neuf…Ça a été la catastrophe pour Wijnaldum. On l’attend et il n’apporte rien au Paris Saint-Germain. Finalement, c’est la grosse grosse déception. Messi est en progression, pas Wijnaldum.«