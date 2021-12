Pogba, Rafinha… Les dernières rumeurs mercato PSG

C’est le 25 décembre, donc Joyeux Noël à vous tous ! Le PSG est en vacances pour profiter des fêtes mais aussi de leur famille, après une première partie de saison éprouvante. Les Parisiens sont en tête du championnat avec 13 points d’avance sur leur dauphin, l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille. En cette période de l’année, les rumeurs mercato sont nombreuses à quelques jours de l’ouverture de ses portes, et le Paris Saint-Germain n’y échappe pas !

En effet le journaliste Fabrizio Romano à partagé ses dernières informations sur certains dossiers qui peuvent intéresser les supporters parisiens. On rappelle que le média ESPN annonçait il y a quelques jours de cela que Manchester United pourrait examiner des offres pour Pogba en janvier si le joueur confirmait au club qu’il ne signera pas une prolongation. Pour le moment, cela ne s’est pas produit. Parmi les équipes intéressées par le milieu de terrain français, on retrouve la Juventus, le Real Madrid et le PSG.

Le spécialiste mercato est revenu sur ces rumeurs et explique qu’actuellement les Mancuniens négocient avec aucun club pour vendre Paul Pogba en janvier. Aucune proposition, aucun accord d’échange ou autres n’ont été proposés. Par ailleurs, l’offre de prolongation de contrat serait toujours sur la table depuis juillet dernier. Le Français n’a pris aucune décision sur son avenir « pour le moment » et les dirigeants du club anglais « attendent toujours. »

Au rayon des départs, la rumeur la plus insistance est celle qui concerne Rafinha. Le Brésilien, qui serait en partance du côté de la Real Sociedad, est mis de côté par Mauricio Pochettino dans cette première partie de saison. Fabrizio Romano est plutôt optimiste sur la réalisation du prêt du milieu de terrain et révèle que les discussions sont en cours pour le joueur. Le PSG et le club espagnol sont « en contact direct » et des sources au sein du club expliquent qu’elles sont « plus que confiantes » sur la réalisation de ce dossier.