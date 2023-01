Lors du choc entre Lens et le PSG dans le cadre de la 17e journée de Ligue1, le PSG a perdu son invincibilité dans un match complètement raté (3-1). Avec ce succès, Lens revient à quatre points des Rouge & Bleu.

Pour son premier match de l’année 2023, le PSG a livré un match insipide face à de très bons lensois. Les joueurs de Christophe Galtier se sont inclinés pour la première fois de la saison (3-1), mettant fin leur série d’invincibilité de 32 matches. Alors qu’il aurait pu compter 10 points d’avance en cas de succès, le PSG voit son adversaire du jour revenir à quatre points. Au micro de Prime Video, Brice Samba, le gardien lensois, a félicité son équipe.

« On savait très bien qu’il fallait réaliser une grande performance ce soir face à une belle équipe de Paris. On connait les qualités du PSG. Je pense que l’on a mis tous les ingrédients ce soir pour pouvoir remporter ce match. On peut peut être très très fier. Ma prestation ? J’essaye de faire mon boulot. Je n’ai pas eu de réussite sur leur but. Je pense qu’il y a faute parce qu’il me tape la main. Je pense que le ballon ne part pas s’il ne me touche pas la main. C’est un peu chiant pour un gardien. […]On a remporté le match et on revient à quatre points, c’est bien.«