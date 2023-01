Le PSG affrontait le RC Lens pour ce premier match en 2023, et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut une sacrée galère…

L’année commence… différemment qu’en 2022. Opposé au RC Lens, le Paris Saint-Germain pouvait faire un break (quasi) définitif sur son dauphin en cas de succès. Mais sans Neymar ni Messi, les hommes de Christophe Galtier ont subi les vagues lensoises tout au long de la partie et ont montré une faiblesse globale pas vraiment rassurante. Les Sang & Or ouvrent rapidement la marque par Frankowski avant qu’Hekitike ne trouve le chemin des filets adverses quelques minutes plus tard. Les locaux reprennent l’avantage juste avant la demi-heure de jeu au terme d’une très belle contre attaque menée par Seko Fofana et conclue par Openda (28e). Au retour des vestiaires, Claude Maurice enfonce le clou en profitant d’une perte de balle de Fabian Ruiz devant la surface de réparation. Les Parisiens auront quelques situations dangereuses, mais dans l’ensemble Lens mérite sa victoire et revient à 4 points du PSG.

Prochain rendez-vous, vendredi prochain face à la Berrichone Châteauroux pour les 32e de finale de la Coupe de France.

Feuille de match Lens / PSG

17e journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Benjamin Pages et Alexis Auger – Quatrième arbitre : Anthony Ustaritz – VAR : Bastien Dechepy et Arnaud Baert

XI du RC Lens : Samba – Gradit, Danso, Medina – Frankowski, Abdul Samed, Fofana (c), Haidara – Sotoca, Openda, Claude-Maurice Remplaçants : Leca, Machado, Fortes, Boura, Le Cardinal, Onana, Poreba, Said, Labeau Lascary

XI du PSG : Donnarumma – Mukiele, Marquinhos(c), Ramos, Hakimi – Danilo, Ruiz, Verratti, Soler – Ekitike, Mbappé Remplaçants : Navas, Rico, Bernat, Bitshiabu, Vitinha, Zaïre-Emery, Sarabia, Gharbi, Housni

