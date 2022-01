Lors de ce mercato hivernal, le PSG avait un mot d’ordre : dégraissage. Cela valait pour le groupe professionnel – Sergio Rico et Rafinha prêtés sans option d’achat – ou bien encore chez les titis. Kenny Nagera est revenu de son prêt raté à Bastia pour repartir en prêt à Avranches. Teddy Alloh a rejoint Eupen (Belgique) pour les six prochains mois, alors qu’Eric Junior Dina Ebimbe pourrait prendre la direction de l’Allemagne et le Bayer Leverkusen.

Ce mardi, un nouveau joueur va officiellement quitter le PSG. Comme l’indique Benjamin Quarez – le journaliste du Parisien sur son compte twitter – Samuel Noireau Dauriat doit signer ce midi avec le club de Serie B de La SPAL – seconde division italienne – pour un prêt de six mois avec option d’achat. L’attaquant de 19 ans est encore sous contrat avec son club formateur jusqu’en juin 2024.