Il reste reste moins de dix jours lors de ce mercato hivernal et les choses semblent s’accélérer pour le PSG. Les dirigeants parisiens s’activent pour dégraisser leur effectif pléthorique, en s’étant déjà séparés de Rafinha et de Sergio Rico (tous les deux prêtés en Espagne sans option d’achat). Les Rouge & Bleu ne seraient pas fermés à l’idée de recruter un joueur au milieu de terrain. Et depuis quelques jour, un nom est lié au club de la capitale française : Tanguy Ndombélé. Sous contrat jusqu’en 2025 avec Tottenham, l’international français n’est plus désiré par son coach actuel, Antonio Conte. Pris en grippe par ses supporters et s’entraînant à l’écart du groupe, le joueur de 25 ans souhaiterait un départ et le PSG est une destination privilégiée. Mais pour cela, le Paris Saint-Germain doit vendre des éléments dans le coeur du jeu. Si les noms de Leandro Paredes et Georginio Wijnaldum ont fuité ces dernières heures, Éric Junior Dina Ebimbe serait le mieux parti pour faire ses valises.

Selon le média RMC Sport, le titi parisien aimerait découvrir un nouveau projet pour avoir plus de temps de jeu. Si ce dernier a eu des touches avec pas mal de clubs de Bundesliga, les choses se seraient accélérées avec le Bayer Leverkusen. Le milieu de terrain pourrait être prêté une troisième fois, après Le Havre et Dijon, mais à condition de prolonger avec le PSG. Lié jusqu’en 2023, le PSG ne veut pas perdre le jeune français. Mais pour l’instant il n’y aurait aucun accord entre les deux parties même si les négociations existent. Loic Tanzi précise que l’option d’achat serait à hauteur de 15 millions d’euros.

Une donnée qui diffère des informations données par le spécialiste du mercato, Santi Aouna. Le journaliste explique de son côté que la prolongation serait quasi bouclée pour Eric Junior Dina Ebimbe avec le Paris Saint-Germain avec à la clé, une forte revalorisation salariale. Ceci lui permettrait d’être prêté dans la foulée du côté du Bayer Leverkusen avec option d’achat et un « fort pourcentage à la revente. » Nulle doute que les choses pourraient s’accélérer dans les prochaines heures.