Dimanche soir, lors de la victoire du PSG contre Reims (4-0), Sergio Ramos a honoré sa deuxième titularisation sous le maillot des Rouge & Bleu, sa première au Parc des Princes. Le défenseur central espagnol (35 ans) a réalisé une très bonne prestation, ponctuée par un but. Dans son effectif, Mauricio Pochettino possède trois bons défenseurs centraux avec Marquinhos, Presnel Kimpembe et donc Sergio Ramos sans oublier Thilo Kehrer et Abdou Diallo L’entraîneur argentin ne semble pas encore opter pour la défense à trois, alors il devra faire un choix pour accompagner Marquinhos lors du match contre le Real Madrid. Gervais Martel penche pour l’international espagnol.

« J’ai trois raisons pour pousser pour une titularisation de Ramos contre le Real Madrid plutôt que Kimpembe. Il est en train de revenir en condition, en train de rejouer et accumuler les matches. Ça veut dire qu’il est prêt, assure l’ancien président lensois sur le plateau de l’Equipe du Soir. La deuxième raison, c’est que c’est un ancien du Real. Il connaît bien ses partenaires. Et le dernier argument, c’est qu’il est parti en mauvais termes du Real, et ça, c’est un argument fort pour un entraîneur. Comment Pochettino ne pourrait pas le faire jouer contre le Real ? «