Le PSG poursuit son sans-faute en Ligue 1. Tout comme face au Clermont (5-0) et au Montpellier Hérault (5-2), le club de la capitale était en mode rouleau compresseur ce dimanche soir avec un large succès sur la pelouse du LOSC (7-1). Un récital offensif salué par le coach Christophe Galtier. Entré en cours de jeu, Renato Sanches a également mis en lumière la performance des Rouge & Bleu en zone mixte.

La prestation de l’équipe

« On a fait un grand match ce soir, on a très bien joué. On a marqué beaucoup de buts. Cette équipe a beaucoup de qualités. Quand tout se passe bien comme ce soir, c’est plus facile pour nous. »

Les applaudissements des spectateurs lors de son entrée

« C’était très bien. Je suis très content parce que j’ai joué trois saisons à Lille. Ici, c’est ma maison, on a passé des bons moments ici, j’ai gagné le championnat (en 2021). Ça fait toujours du bien de revenir ici, je suis content et merci aux supporters du LOSC. »

Le PSG fait-il peur à la Ligue 1 ?

« On va continuer à montrer notre qualité, l’intensité et on va continuer à bien jouer aussi. Si on continue comme ça, ça va aller pour nous afin de faire une bonne saison. »