Ce dimanche, le PSG disputait son premier test dans ce début de saison face au LOSC ! Après trois matches de très haut niveau avec 15 buts inscrits et des prestations plaisantes, Christophe Galtier et ses joueurs étaient attendus au tournant ! Et quelle rencontre… 8 secondes de jeu, Mbappé ouvre le score, et marque le but le plus rapide de l’histoire du PSG ! Comme ces dernières semaines, Paris domine son adversaire, multiplie les phases de jeu exceptionnelles et surtout… ÉCRASE SON ADVERSAIRE ! Le tarif est rude : 4-0 à la mi-temps grâce à des buts de Messi, Mbappé, Hakimi et Neymar.

Le PSG poursuit sa démonstration en deuxième période et inscrit 3 autres réalisations grâce à Neymar et Mbappé ‼️ À noter le nouveau match EXCEPTIONNEL de Neymar ! 2 buts, 3 passes décisives, des gestes de classe mondiale et une influence immense dans le jeu ! Depuis le début de la saison, le Brésilien est à 5 buts et 6 passes décisives en 3 rencontres de L1 ! Au centre des discussions après le “penalty gate”, le Brésilien et Mbappé ont parfaitement combiné ce soir ! Le Français a lui inscrit un triplé ! Victoire 7-1 du Paris Saint-Germain. 16 buts en 3 matches, 3 encaissés. Largement leader… Le PSG est juste IMPRESSIONNANT !! Rendez-vous dimanche prochain face à Monaco au Parc des Princes (20h45).

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Donnarumma 8 – Ramos 6,5, Marquinhos 7, Kimpembe 6,5 – Hakimi 8, Verratti 7, Vitinha 7,5, Nuno Mendes 7,5 – Neymar 9,5, Mbappé 9,5, Messi 8,5

