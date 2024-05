Formée au PSG, Sandy Baltimore est l’une des joueuses cadres de Jocelyn Prêcheur cette saison. Elle est nommée pour le titre de meilleure joueuse du mois d’avril de D1 Arkema.

Les Féminines du PSG ont remporté la Coupe de France la semaine dernière en battant Fleury (1-0). Elles peuvent s’offrir un doublé avec la D1 Arkema. Deuxième du championnat, le club de la capitale est qualifié pour les play-offs, nouveauté du championnat de France chez les Féminines. Les joueuses de Jocelyn Prêcheur affronteront le Paris FC samedi soir (21 heures), au Parc des Princes, en demi-finale. Pour cette rencontre, le PSG pourra compter sur Sandy Baltimore.

A voir aussi : Féminines – Sakina Karchaoui prolonge au PSG

En concurrence avec une Lyonnaise et une Rémoise

La joueuse formée au PSG est l’une des cadres de l’effectif parisien et a retrouvé son niveau après une saison 2022-2023 plus compliquée. La titi parisienne est en lice pour s’offrir le trophée de la meilleure joueuse du mois d’avril de la D1 Arkema. Elle est en concurrence avec la Lyonnaise Vicky Becho et la joueuse du Stade de Reims, Noémie Mouchon. Pour voter pour la Parisienne, c’est par ici. Lors du mois écoulé, Sandy Baltimore a été buteuse à une reprise en deux rencontres.