Tout le monde parle de Kylian Mbappé. Les jours passent, les commentaires varient. Il y a même eu un sondage sur l’attaquant français cette semaine. RTL et Winamax ont demandé à Odoxa de réaliser une consultation en ligne* sur le jeune champion du monde. Toujours populaire (sympathique pour 77% de Français et 85% d’amateurs de football), Kylian Mbappé reste également un motif d’espoirs (72% des sondés estiment qu’il peut devenir le n°1 mondial). “Pour les amateurs de football, la raison de la baisse de forme actuelle de Kylian Mbappé est à chercher du côté de son état physique. Pour près de la moitié d’entre eux (47%), sa mauvaise passe est due à des difficultés physiques liées à sa blessure à la cheville et aux conséquences de la Covid”, explique la radio. “34% d’entre eux jugent aussi que l’attaquant pâtit du niveau du PSG et de difficultés à trouver sa place dans le système de jeu d’une équipe en manque de repères et qui a récemment connu un changement d’entraîneur. Suivent les perturbations liées aux questions sur son avenir (30%), la trop grande place de ses activités extra-sportives (22%) et le calendrier trop chargé de cette saison (15%).” Quant à son avenir, il doit plutôt s’inscrire au PSG : 49% des personnes interrogées estiment qu’il devrait rester à Paris contre 47% qui le voient rejoindre le Real Madrid (19%), Liverpool (5%) ou un autre club (23%).

Philippe Sanfourche, journaliste de RTL, a réagi à ce sondage. “Il y a une loupe médiatique qui analyse match par match. Mais les Français ont plus de distance et n’oublient pas ce que Kylian Mbappé a apporté au football français dans son ensemble. Il y a la perception d’un moment plus difficile. Mais il ne dégrade pas l’image qu’il a. Il y a eu l’accumulation des blessures, et ce souci de ne pas pouvoir vraiment les soigner à cause d’un calendrier surchargé. Il faut savoir que Mbappé joue toujours avec un strap à sa cheville. Cette blessure, qu’il a subi en juillet, il en a encore des séquelles. C’est pour ça qu’il joue aussi souvent avec des moulés, pour avoir de la sensibilité. Ses appuis sont moins bons. Kylian Mbappé est perturbé dans son quotidien. Je pense que les gens sondés ont perçu la réalité”, a commenté Philippe Sanfourche.