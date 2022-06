Sarabia : « Amorim au PSG ? Ce serait un bon mariage »

Pablo Sarabia est un joueur du PSG jusqu’au 30 juin 2024. Après un prêt réussi au Sporting CP cette saison (45 matches toutes compétitions confondues pour 21 buts et 9 passes décisives), l’international espagnol ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Hier, il avait expliqué qu’il voulait jouer et se sentir important. Cela peut-être au PSG ou ailleurs.

Sarabia valide la piste Amorim pour le PSG

Dans une interview accordée à Sport TV, l’ancien sévillan a été interrogé sur la rumeur d’une possible arrivée de Ruben Amorim, son entraîneur au sein du club lisboète, sur le banc du champion de France. Il estime que cela pourrait être un bon mariage. « C’est un bon entraîneur et le PSG est un grand club. Ce serait un bon mariage, mais la décision revient au PSG et à lui, lance Sarabia dans des propos relayés par O Jogo. Je ne sais rien de plus, mais le PSG est un grand club et Amorim un grand entraîneur. » Pour rappel, Ruben Amorim figure bien dans la liste des entraîneurs ciblés par les Rouge & Bleu mais il n’est pas une priorité. Il aimerait d’ailleurs poursuivre l’aventure au Sporting.