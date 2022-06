Mancini : « Messi, l’un des meilleurs joueurs de l’histoire »

Ce soir (20h45), l’Italie et l’Argentine s’affrontent dans le cadre de la Finalissima, un match entre le vainqueur de l’Euro et celui de la Copa America. Une rencontre pour laquelle Marco Verratti et Leandro Paredes sont forfaits. Trois joueurs du PSG seront tout de même sur le terrain, Gianluigi Donnarumma du côté de la Squadra Azzurra, Angel Di Maria et Lionel Messi pour l’Alibecelste. Roberto Mancini, le sélectionneur italien, s’est montré élogieux envers la Pulga.

Pour Mancini, Messi est encore le meilleur joueur du monde

« À mon avis, il est probablement le meilleur au monde. Nous avons eu la chance de voir Maradona pendant plusieurs années en Italie, et je pense que Messi est comme lui. Il est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, salue Mancini en conférence de presse avant de prendre sa défense sur sa première saison au PSG. Il n’a pas marqué beaucoup de buts cette année, probablement parce qu’il a changé d’équipe après 20 ans au Barça. Parfois vous avez besoin de temps pour vous adapter. Mais je pense qu’il est le meilleur, et ce soir, il faudra le surveiller car il peut faire basculer le match en une seule seconde.«