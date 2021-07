Sarabia, Donnarumma et Verratti annoncés titulaires

Les quarts de finale du Championnat d’Europe débutent ce vendredi et concernent quelques joueurs du PSG. La Nati et la Roja ont rendez-vous aujourd’hui (18h) après un lundi éprouvant et des matches à plus de 120 minutes. Buteur contre la Croatie (5-3 ap), Pablo Sarabia est annoncé titulaire.

Suisse / Espagne

Quart de finale de l’Euro 2020 | Vendredi 2 juillet 2021 à 18 heures – Diffuseurs : TF1 et beIN Sports 1 | Arbitre : Michael Oliver (Angleterre) | Stade Krestovski de Saint-Pétersbourg (Russie).

Suisse : Sommer – Widmer, Elveldi, Akanji, Ricardo Rodríguez, Zuber – Freuler, Zakaria, Shaqiri – Seferovic, Embolo

: Sommer – Widmer, Elveldi, Akanji, Ricardo Rodríguez, Zuber – Freuler, Zakaria, Shaqiri – Seferovic, Embolo Espagne : Unai Simón – Azpilicueta, Eric García, Laporte, Alba – Busquets – Koke, Pedri – Sarabia, Morata, Ferrán Torres

Choc en Bavière à 21 heures. Les premiers du Groupe A (l’Italie) et du Groupe B (la Belgique) se retrouvent en quarts de finale après avoir éliminé l’Autriche (2-1 ap) et le Portugal (1-0). Eden Hazard et Kevin De Bruyne sont incertains. Le sélectionneur belge a expliqué qu’il attendrait “la dernière minute” pour prendre une décision à leur sujet. Roberto Mancini voit son capitaine Giorgio Chiellini faire son retour. Marco Verratti sera titulaire, tout comme Gigio Donnarumma, la recrue non officielle du PSG.

Belgique / Italie

Quart de finale de l’Euro 2020 | Vendredi 2 juillet 2021 à 21 heures – Diffuseurs : M6 et beIN Sports 1 | Arbitre : Slavko Vinčić (Slovénie) | Football Arena de Munich (Allemagne)