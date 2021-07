“Je ne peux pas dire ce qu’on va faire, je ne suis que joueur, mais je pense que les gens ont vu, tout le monde a vu. Quand tous les gens voient, c’est plus facile de tirer des conclusions“, avait déclaré Kylian Mbappé après le Brest-PSG (0-2) et la fin du Championnat sans sacre. Et bien, il semble que les gens voient désormais que le PSG est en train de construire une équipe de feu pour la saison 2021-2022. Sky Sport voit un PSG en train de construire son “onze du siècle”, le journal sportif madrilène AS voit une équipe “spectaculaire” se monter à Paris et aujourd’hui Marca voit le “meilleur PSG de l’histoire” en train de se monter. Donc ça se voit…

En difficulté financièrement, “la majorité des clubs en Europe va au marché pour y chercher des basiques, un litre de lait ou un paquet de macaroni. Le PSG remplit lui son panier (Wijnaldum, Achraf, Donnarumma, Sergio Ramos). Des transferts gourmands pour un réfrigérateur qui fait l’envie de l’Europe”, écrit Ruben Jimenez dans Marca. Un effort qui montre que le PSG entend tout gagner la saison prochaine. Tout. “Si Mbappé – même sans prolonger – reste une saison de plus, Pochettino aura entre ses mains le meilleur PSG de l’histoire. Un effectif conçu pour balayer la France et combattre dans toute l’Europe.” Et ce n’est pas tout, constate le journal madrilène, puisque l’influence du PSG s’étend aussi au delà du terrain avec un président incontournable dans le football européen. Bref, ça se voit Kylian.