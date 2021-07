Les échanges se poursuivent entre la famille de Mbappé et Nasser al-Khelaïfi (RMC)

Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, l’avenir de Kylian Mbappé est au centre des tensions depuis quelques jours. Alors que l’international français ne souhaiterait pas prolonger avec les Rouge et Bleu, le président du PSG – Nasser Al-Khelaïfi – aurait pris en charge ce dossier afin de faire évoluer les discussions positivement.

De son côté, RMC Sport confirme que le joueur de 22 ans ne souhaiterait pas prolonger son contrat mais qu’il se voit rester au PSG la saison prochaine, soit jusqu’à la fin de son bail. “Selon son entourage, il va même rester au PSG cette saison, en attendant de reprendre des discussions.” Le média sportif rappelle que le champion du Monde 2018 veut être convaincu par le projet parisien “et attend une équipe ambitieuse et ultra compétitive, capable de gagner la Ligue des champions. A ce titre, les dirigeants parisiens n’ont pas chômé sur le marché des transferts.” Reste à savoir si ce recrutement XXL fera changer d’avis l’attaquant parisien. De son côté, l’ancien Monégasque “a indiqué à sa direction qu’il souhaite avoir quelques jours de vacances” après l’élimination de la France en 8es de finale de l’Euro. Enfin, RMC Sport conclut en précisant que les échanges se poursuivent entre la famille de Kylian Mbappé et le président des Rouge et Bleu, Nasser al-Khelaïfi. “Pour une éventuelle prolongation, la balle reste dans son camp.”