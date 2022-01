Ce dimanche, la section féminine du PSG se déplace sur la pelouse de Saint-Etienne pour le compte de la 12e journée de D1 Arkema. Après leur belle première moitié d’exercice, les joueuses de Didier Ollé-Nicolle auront à cœur d’enchaîner pour leur hypothétique premier succès de l’année 2022 face aux Stéphanoises. Et à deux jours de cette confrontation, Sakina Karchaoui, récemment élue meilleure joueuse du championnat pour le mois de décembre, s’est exprimée auprès de PSG TV avec un mot d’ordre : tout gagner..

« Bien sûr, il faut gagner ce match, puis le suivant, et encore celui d’après ! On va aller à Saint-Etienneavec cette volonté de tout gagner, parce que c’est notre objectif en cette nouvelle année. (…) Il faudra être dans notre match tout de suite, on l’a vu au match aller, c’est une équipe hargneuse qui se bat bien, elles jouent les unes pour les autres, on connait leurs qualités. On va bien travailler pour aller chercher cette victoire. Mon titre de meilleure joueuse de décembre ? Merci ! Je suis très heureuse, être joueuse du mois est un objectif individuel, mais je remercie toute l’équipe, le football est un sport collectif et je partage ce trophée avec mes coéquipières. »