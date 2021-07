Sarabia pourrait jouer la demi-finale de l’Euro

Bonne nouvelle pour les supporters du PSG et la sélection espagnole, Pablo Sarabia n’est pas forfait pour la demi-finale de l’Euro mardi (21 heures) contre l’Italie de Marco Verratti et de Gigio Donnarumma. L’attaquant n’a qu’une contracture et le staff de la Roja espère encore pouvoir compter sur lui dans 48 heures. Son cas sera évalué au jour le jour mais il y a une certaine forme d’optimisme quant à son rétablissement. Le joueur du PSG – auteur de deux buts lors de l’Euro – s’était blessé lors du quart de finale contre la Suisse, en première mi-temps, mais avait tenu jusqu’à la pause où il avait été remplacé par Dani Olmo.