Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Kylian Mbappé (22 ans) veut bien effectuer une année supplémentaire en Rouge & Bleu mais pas prolonger son bail. Du moins pour l’instant. Une situation problématique pour Paris avec un attaquant qui est tout simplement la plus grosse valeur du marché. Le journaliste de RMC Sport Jano Resseguié a fait un point ce dimanche 4 juillet 2021 sur le dossier.

“Le dossier est compliqué avec des relations tendues entre Leonardo et le clan Mbappé. Le président al-Khelaïfi a pris les choses en main car pour le moment Kylian Mbappé ne veut pas prolonger. Il est prêt à respecter sa dernière année de contrat. En clair, si le boss du PSG n’arrive pas à le convaincre de signer une prolongation alors il partira libre en juin 2022. C’est lors d’une discussion avec le coach, Pochettino, après le match contre le Portugal et avant le huitième de finale avec l’équipe de France, qu’il a pu l’avertir de sa décision. La relation Pochettino-Mbappé fonctionne donc plutôt bien. Il s’inscrit dans la confiance avec un entraîneur qui a su l’écouter et le placer dans une bonne position sur le terrain. Cela a plutôt bien réussi avec six buts marqués en Ligue des champions. Le renforcement de l’équipe avec l’arrivée de Wijnaldum, la signature attendue de Hakimi, ça ne fait que renforcer sa conviction qu’il peut remporter la Ligue des champions avec le PSG. C’est ce qui nous remonte comme information. Mais pas de prolongation aujourd’hui. Il reste maître de son destin. Il souhaite quelques éclaircissements auprès du président afin d’éviter des rumeurs, des intox et autres fake news à son sujet, cela l’a agacé ces derniers mois. Il reste un peu moins d’un an à toutes les parties pour lever les malentendus et espérer trouver un accord. Le chemin est encore long.”