Sarabia pourrait retourner en Liga (MD)

Acheté 20M€ par le PSG à Séville en 2019 (grâce à une clause libératoire), Pablo Sarabia fréquente de plus en plus certainement le banc à Paris (27 matches, 13 titularisations, 6 buts). L’attaquant espagnol ne serait donc pas contre un retour en Liga, rapporte le Mundo Deportivo. Avec plusieurs points de chute possibles dans le championnat d’Espagne, que des européens : Séville (4e), l’Atlético de Madrid (1er), la Real Sociedad (5e) ou Villarreal (7e et finaliste de l’Europa League). Un retour dans son ancien club est fort possible. Pablo Sarabia a toujours une excellente relation avec Monchi, le directeur sportif du club andalou.