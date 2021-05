Quatorzième Coupe de France (la sixième en sept ans) pour le PSG. C’est phénoménal. Soulignons-le alors que la tendance est à la banalisation. Face à l’AS Monaco (2-0) dans un Stade de France vide pour motif sanitaire (4.2 millions de téléspectateurs sur France 2), des buts d’Icardi et de Kylian Mbappé ont offert un nouveau trophée à Paris. Daniel Bravo, ancien joueur de Monaco (1983-87) et du PSG (1989-96) devenu consultant beIN Sports, ne s’est pas régalé devant la finale. Mais il a vu un Kylian Mbappé talentueux et décisif.

“Mbappé a encore illuminé la rencontre… Il est impressionnant ! Quand il accélère, on a l’impression que les autres vont à deux à l’heure. Sans forcer il fait gagner Paris. Heureusement que Kylian était là, sinon aurait pas vu grand-chose. C’est lui qui a fait le spectacle”, commente l’ancien joueur dans Le Parisien. “Le jeu du PSG meilleur sans Neymar ? Cela me fait bien rigoler d’entendre ça ! Moi, Neymar, je préfère le voir sur le terrain. Je me régale à le voir jouer. Bien sûr il a parfois ce côté enfant gâté qui agace. Mais dire que Paris est meilleur sans lui, c’est une grosse connerie.“