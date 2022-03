Scaloni donne des nouvelles positives de Messi et Di Maria

C’est la trêve internationale pour encore une bonne grosse semaine pour le PSG et ses joueurs. Ces derniers jouent avec leur équipe nationale et disputent des rencontres plus ou moins décisives pour la prochaine Coupe du Monde qui se jouera au Qatar à la fin de cette année. Ce jeudi soir, le Portugal de Nuno Mendes et Danilo Pereira a réussi à se qualifier pour la « finale » des barrages et affrontera… la Macédoine du Nord qui a éliminé l’Italie de Verratti et Donnarumma. À l’autre bout du globe, l’Argentine va affronter cette nuit le Venezuela à Buenos Aires (00h30). Déjà qualifié pour le Mondial, l’Albiceleste disputera une rencontre sans enjeu.

Présent en conférence de presse, Lionel Scaloni a donné des nouvelles de Leo Messi. Le sélectionneur argentin est revenu sur la mauvaise passe que traverse la Pulga au PSG et défend son joueur.

« Messi est à l’aise, il va bien, nous avons réussi à faire en sorte que le groupe assimile qui il est et qu’il se sente comme un de plus. Nous nous connaissons depuis longtemps. Ce qui devait toujours être normal a commencé à l’être il y a un peu plus d’un an. Quant à la situation avec le PSG, je suis allé le voir contre le Real Madrid et pour moi il a bien joué et dominé le jeu, mais il a fini par être exclu de la Ligue des champions de façon inattendue. Il ne jouait pas mal, mais au Bernabéu, il suffit parfois d’un rien pour changer la donne. Le PSG est une équipe avec beaucoup d’attentes. Je crois que la situation ne l’affecte pas, je le vois bien, à chaque fois qu’il vient il le montre . Demain, il a l’opportunité de jouer dans son pays, avec son peuple, sûrement le dernier match que nous pouvons jouer ici, et il peut dire au revoir à l’Argentine de la meilleure des manières et espérer que l’avenir sera encore meilleur. »

Lionel Scaloni a aussi partagé les dernières informations sur l’état de santé d’Ángel Di Maria, blessé face au Real Madrid. Le milieu de terrain semble bien revenir et devrait être sur la feuille de match ce soir.

« Ángel a donné de bons signes de pouvoir être en forme pour le match, nous verrons plus tard si ce sera dès le début ou non, mais il est disponible et c’est déjà important. »