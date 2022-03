Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 25 mars 2022. Le fiasco de l’Italie qui ne sera pas à la Coupe du Monde malgré un excellent Verratti, les Bleus affrontent la Côte d’Ivoire, Mbappé potentiellement forfait et sur les tablettes du FC Barcelone…

Dans son édition du jour, Le Parisien se demande si Mbappé n’est pas un des favoris pour récupérer le brassard de capitaine en cas de départ à la retraite internationale d’Hugo Lloris. Le portier, qui aura 36 ans cette saison discutera avec Didier Deschamps après la Coupe du Monde pour analyser la situation et s’il doit partir à la retraite. L’attaquant du PSG « a pris une envergure majeure en sélection. Son rôle de patron en Bleu n’a peut-être pas la même épaisseur qu’au PSG, mais l’affaire est sans doute due à la classe de ceux qui l’entourent. En club, Mbappé a pris le pouvoir que Neymar et Leo Messi ne peuvent plus ou pas assumer », explique le quotidien francilien. Certains de ses partenaires chez les Bleus commencent à évoquer cette possibilité. Aujourd’hui il ne fait pas (encore) partie des cadres. Lloris, Varane, Pogba et Griezmann sont les véritables leaders en-dehors du terrain.

L’attaquant du PSG est « possiblement forfait » pour la rencontre face à la Côte d’Ivoire suite à une infection ORL… même s’il a « malgré tout une chance de jouer. » Presnel Kimpembe devrait de son côté démarrer sur le banc.

XI de l’équipe de France selon Le Parisien : Lloris – Kounde, Varane, L. Hernandez – T. Hernandez, Tchouameni, Pogba, Coman – Griezmann, Ben Yedder, Nkunku

Le Parisien évoque une « énorme surprise dans ces barrages du Mondial 2022 » suite à l’élimination de l’Italie face à la Macédoine du Nord (0-1). Marco Verratti et Gianluigi Donnarumma ne verront donc pas le Qatar et la Coupe du Monde.

L’Equipe revient aussi sur « l’incroyable fiasco de l’Italie » et le fait que Gigio Donnarumma ne touchera pas à « son rêve d’une phase finale de Coupe du monde et, alors qu’il a débuté sa carrière en pro à 16 ans, il devra attendre d’en avoir 27, au mieux, pour goûter au parfum de cette compétition. » Les Italiens ont frappé 32 fois au but contre deux tirs macédoniens mais ils ont été « rattrapés par la maladresse de leurs attaquants » qui n’ont jamais réussi le bon geste au bon moment.

Marco Verratti fait partie des tops selon de cette rencontre selon L’Équipe après avoir reçu la note de 6/10 : « Le milieu de terrain du PSG n’a pas grand-chose à se reprocher. Toujours disponible pour proposer une solution, il a tourné autour de la surface et, très juste techniquement, il a sans cesse tenté de jouer vers ses attaquants : s’ils avaient été plus adroits, il aurait été passeur décisif. Et il aurait pu rêver de la Coupe du monde, qu’il n’a plus disputée depuis 2014. »

Le journal sportif fait un zoom sur le système de jeu français. « Kylian Mbappé évolue depuis plusieurs mois dans un rôle de piston, et occupe tous les terrains et tous les espaces pendant qu’il continue de marcher sur l’eau » explique le journal sportif. Ce soir Mbappé ne devrait pas jouer et va donc très certainement souffler ce soir.

L’Équipe nous fait un point sur le dossier Mbappé et explique « qu’un troisième larron s’est immiscé dans la bataille, et pas n’importe lequel. Le Paris-SG a été informé que le FC Barcelone était intéressé lui aussi pour s’attacher les services de son attaquant. » Cette candidature est jugée comme ‘inattendue’, même si le Barça observe bien le joueur depuis 2017 où ils avaient tenté de l’enrôler. Aujourd’hui, Mbappé est attaché à l’histoire et jeu, a un « grand respect pour ce que représente le club catalan » et avoue que le numéro 7 Rouge & Bleu n’a « pas fermé la porte à cette piste. » Signe qu’il est prêt au moins à écouter ce que les dirigeants barcelonais ont à lui dire, et confirmation qu’il n’a toujours pas tranché pour son avenir. Et si le Barça « part de loin », ce n’est pas préjudiciable. Un entretien pourrait s’organiser avec Xavi pour que ce dernier lui explique le projet sportif. Dans le même temps, « Paris n’a pas renoncé à le retenir même si les dernières contre-performances et l’état d’esprit affiché en C1 ou à Monaco ne plaident pas en sa faveur… » Une chose est sûre et se confirme : Kylian Mbappé privilégiera le projet sportif.