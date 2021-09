Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 17 septembre 2021 : Les axes de progression du trio Messi-Neymar-Mbappé, les chantiers de Mauricio Pochettino, les états de santé de Kylian Mbappé et Georginio Wijnaldum avant la réception de l’OL.

L’AFP revient sur la mauvaise prestation collective du PSG au Club Bruges (1-1). C’est la première fois depuis 2016 (2-2 contre le Ludogorets Razgrad) que le PSG perd des points face à une équipe hors du « Big Four » des championnats européens (Angleterre, Espagne, Italie et Allemagne). Concernant les joueurs du trio offensif, ils ont livré une performance décevante. « L’Argentin a été celui auquel le Brésilien a adressé le plus de passes (16) et vice versa (14). Dans le même temps, le Français n’a reçu que deux ballons de Messi, et trois de Neymar mais cela ne l’a pas empêché d’être le plus efficace des trois, avec une passe décisive. »

L’Equipe du jour met en avant les axes d’amélioration du trio offensif Messi-Neymar-Mbappé. Même si ces trois attaquants étaient attendus pour leur première association cette saison face au Club Bruges, ils n’apparaissaient pas dans leur meilleure forme physique et « il faudra encore quelques semaines et des matches pour progresser dans ce secteur et jouer sa partition de manière plus huilée. » Les deux Sud-Américains ont notamment donné l’impression d’être en manque de rythme. De son côté, Kylian Mbappé affichait une belle forme depuis le début de la saison mais devrait être éloigné des terrains pendant quelques jours après un coup reçu au pied ce mercredi et ce contretemps perturbe « sa montée en puissance physique et l’empêche de parfaire ses automatismes avec Messi et Neymar. » Ce trio offensif devra également améliorer une relation technique par encore au point mais l’addition de tels talents « ne permettra d’obtenir un résultat que si leurs déplacements sont coordonnés, leurs habitudes rodées, les compréhensions mutuelles. » Enfin, le retour de Marco Verratti pourrait également changer la donne pour la « MNM ».

Le quotidien sportif donne également des nouvelles sur l’état physique de Kylian Mbappé. Sorti sur blessure face au Club Bruges, l’attaquant parisien « a reçu des soins hier après les coups reçus sur son pied gauche » et souffre de l’orteil. En attendant d’autres examens médicaux plus approfondis, « le diagnostic écarte toute fracture ou fissure. » Des nouvelles rassurantes mais qui ne garantit pas la présence de Kylian Mbappé face à l’Olympique Lyonnais ce week-end.

L’Equipe fait également un focus sur les débuts compliqués de Georginio Wijnaldum avec le maillot du PSG. Un article partagé sur notre site ici ce mercredi. Son compatriote néerlandais, Frank Verlaat, s’est exprimé sur ce sujet. « Je peux comprendre la déception. C’est toujours pareil quand tu vois arriver un nom d’une équipe comme Liverpool, il y a des attentes. On sait de quoi il est capable, il a des poumons et le sens du jeu, et quand on compare on peut être déçu. Mais qu’il soit cramé, je n’y crois pas. Avec la sélection, où il est à l’aise, respecté, il montre un visage complètement différent. »

Le Parisien du jour évoque les chantiers de Mauricio Pochettino lors des prochains jours. Après le match nul décevant face au Club Bruges (1-1) en Ligue des champions, certaines défaillances sont pointées du doigt chez les Rouge & Bleu. Si la titularisation des trois attaquants, Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé, semble être une évidence, leur peu d’effort aux tâches défensives a notamment été critiqué car « la Ligue des champions requiert un tout autre investissement défensif que celui entrevu de manière rarissime à Bruges. » Ainsi, le premier chantier de l’entraîneur argentin sera d’avoir un bloc équipe compact. Mauricio Pochettino devra également trouver une bonne animation offensive et la question d’un positionnement plus axial de l’international argentin devra être considérée à l’avenir car ce trio ne peut pas « évoluer en autarcie et être déconnectés à ce point du reste de l’équipe. » Dans les prochains jours, le coach parisien devra réfléchir à l’organisation la plus adéquate pour faire évoluer ce trio ensemble. Enfin, « le niveau athlétique de plusieurs joueurs parisiens interpelle et se trouve clairement en deçà des prérequis de la C1″, à l’image de Neymar Jr, Leandro Paredes ou encore Leo Messi.

Le quotidien régional revient également sur l’incertitude concernant la présence de Kylian Mbappé face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche (20h45 sur Prime Video, 6e journée de L1). Touché au pied face au Club Bruges, le numéro 7 parisien a passé des examens médicaux approfondis qui ont décelé un « traumatisme du gros orteil du pied gauche. » Des nouvelles rassurantes mais la prudence reste de mise et il faut « attendre de voir comment évoluera la contusion. »