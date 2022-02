Dans sept jours, le PSG sera sur la pelouse du Parc des Princes pour affronter le Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Avant ce choc, les Rouge & Bleu joueront un dernier match avec la réception de Rennes vendredi soir (21 heures, Prime Video) dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Ce mardi, les Parisiens se sont entraînés au Camp des Loges.

Et comme le rapporte le Parisien et RMC Sport sur leur site internet, les titulaires lors de la victoire à Lille dimanche se sont entraînés en salle. Blessés depuis plusieurs semaines, Neymar et Georginio Wijnaldum étaient sur les pelouses du centre d’entraînement du PSG et ont eu le droit à des séances individuelles. Pour le Brésilien – qui a travaillé avec un préparateur physique – , « sa reprise partielle avec le groupe doit se poursuivre tout au long de la semaine. » En ce qui concerne l’ancien Reds, il a effectué différents exercices de réathlétisation. Keylor Navas, et les titis Xavi Simons et Edouard Michut étaient à l’entraînement collectif avec les remplaçants et ce qui n’ont pas joué à Lille.