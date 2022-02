L’échéance que tous les supporters du PSG attendent dans ce mois de février approche. Dans pile une semaine, les Rouge & Bleu recevront – au Parc des Princes – le Real Madrid dans le cadre du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Dans une interview accordée à AS, Casemiro a encensé Lionel Messi.

« Impossible de rater Messi ! Je vous le dis aussi : son absence se remarque, tout ce qu’il a représenté pour Barcelone se remarque. Tous ceux qui le voient tombent amoureux de lui. Si vous aimez le football, vous aimez Messi. Il fait partie des trois meilleurs de l’histoire. Après avoir quitté le Barça et, en ce moment de transition, on voit à quel point il était important pour l’équipe. C’est pourquoi il est une icône du club. Il reviendra au Bernabéu dans peu de temps, mais nous serons préparés. Parce qu’il m’est impossible d’arrêter Messi tout seul. Les compagnons devront m’aider. Contre le PSG, on verra un grand match. »