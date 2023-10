La trêve internationale touche à sa fin et Kang-In Lee devrait retrouver le PSG après de longues semaines d’absence. Après sa blessure et les Jeux Asiatiques, le numéro 19 Rouge & Bleu va rentrer sous les cieux parisiens avec le sentiment du devoir accompli.

Au cours de cette trêve internationale, la Corée du Sud a disputé deux rencontres amicales, et les deux fois, Kang-In Lee a participé aux succès des siens. En effet, après avoir remporté les Jeux Asiatiques avec la catégorie U23, la recrue estivale du Paris Saint-Germain a rejoint la rassemblement de Jürgen Klinsmann avec l’équipe A de la Corée du Sud. Après avoir sa blessure et avoir bénéficié d’un temps de jeu aménagé durant les Jeux Asiatiques, Kang-In Lee a retrouvé le rythme de la compétition avec les deux rencontres amicales disputées durant cette trêve internationale. C’est donc le vendredi 13 octobre dernier que les sud-Coréens se dressent devant les Aigles de Carthage de la Tunisie et l’emportent 4 buts à 0 grâce notamment à un doublé de Kang-In Lee. Pour le deuxième match amical, le numéro 19 du PSG et les siens ont largement battu le Vietnam 6-0. Cette fois-ci, Kang-In Lee a été décisif par le biais d’un but et une passes décisive. Avant de retrouver le Campus PSG, la recrue estivale parisienne a disputé le match en intégralité ce mardi 17 octobre.

Au cours de ces dernières semaines, Kang-In Lee a donc remporté le premier trophée internationale de sa carrière, et inscrit ses premiers buts avec sa sélection nationale. Le PSG pourra donc retrouver son joueur complètement rétabli physiquement, et avec un capitale confiance plein.