En cas de proposition significativement supérieure aux 160M€, le PSG pourrait bien laisser partir Kylian Mbappé au Real Madrid et potentiellement signer un ou des joueurs avant le 31 août, date de conclusion du mercato estival. Oui, le club francilien semble résigné depuis le nouveau refus de l’attaquant de 22 ans de prolonger l’aventure. Et la fin du marché des transferts pourrait être bouleversée.

“Il semblerait que l’état Major parisien se soit fait une raison”, explique le journaliste de RTL Philippe Sanfourche. “Le PSG a tenté un coup de force il y a cinq jours. Sachant qu’une offre du Real devenait imminente, Paris est revenu vers le joueur avec une nouvelle proposition de contrat. Un salaire mirobolant qui aurait fait de lui le joueur le mieux payé de la planète football. Trop tard, Kylian Mbappé avait fait son choix et donc décliné cette offre. Écartant même la possibilité d’un contrat court, ce qu’il attendait depuis des mois. Soit 2 ans de contrat et non 4 ou 5, comme l’a toujours exigé le club. Le PSG a compris, à ce moment, que Kylian Mbappé ne prolongerait jamais son contrat. Le PSG peut toutefois encore bloquer le joueur en l’obligeant à effectuer sa dernière année de contrat uniquement si le Real ne gonfle pas son offre. L’état major parisien s’est montré très dur par le passé avec Neymar ou encore Rabiot. Ce serait cette fois un non-sens économique et un très mauvais buzz également après l’énorme coup Lionel Messi. Personne n’ira au conflit, d’autant plus que les relations du Real Madrid sont étroites avec le Qatar, où son président, Florentino Perez, réalise des investissements à hauteur de plusieurs milliards d’euros.“