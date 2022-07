Selon Hermant, le staff du PSG est très content de Messi

Hier, le PSG a remporté son deuxième match de préparation, le premier sur le sol japonais, contre le Kawasaki Frontale (2-1). Titulaire en numéro 10 derrière Kylian Mbappé et Neymar, Lionel Messi a paru en jambes, s’est procuré plusieurs occasions et a même marqué le premier but des Rouge & Bleu. Contrairement à ses compères de la MNM, il n’a pas joué que la première mi-temps. Il est resté sur le terrain pendant une heure. La Pulga semble meilleure avec une vraie préparation et un vécu commun avec ses coéquipiers. Arnaud Hermant assure que le staff parisien est ravi de son numéro 30.

Un joueur très impliqué, professionnel

« Messi, le staff en est très content. Le staff le trouve très impliqué, très professionnel. Il le trouve bien en jambes. Il n’est pas encore au top mais il est plutôt pas mal, souligne le journaliste spécialiste du PSG dans l’Equipe du Soir. […]Ce qui est intéressant, c’est que perçoit Christophe Galtier, son staff et Luis Campos, un garçon impliqué. C’est un Lionel Messi affûté, qui est revenu plus tôt que ce qu’on lui avait demandé. »