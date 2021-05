A onze contre onze, le PSG n’a jamais été sous l’eau face à Manchester City, mais il a été fragile en concédant des buts très évitables à l’aller comme au retour. Tel est le ressenti d‘Arsène Wenger, consultant beIN Sports.

“On pourrait dire que ce soir (mardi, ndlr) le PSG a bien joué et montré des vraies qualités sur plusieurs aspects de son jeu. Mais ils ont été pris deux fois en contre-attaque. L’important désormais c’est de bien analyser. La défense n’est pas assez bonne pour gagner la Champions League. Il y a un gros potentiel mais des corrections à faire. Les matches de haut niveau demandent concentration, calme et contrôle. On ne peut pas ignorer qu’ils (le PSG) ont terminé les deux matches à dix. Ça s’est encore répété. Ils doivent progresser dans la discipline quand les choses tournent mal. C’est une part importante dans les matches de haut niveau”, a commenté l’ancien manager d’Arsenal. “Je voudrais aussi dire que je n’ai pas aimé comment Fernandinho s’est comporté ce soir parce que c’est de la provocation. Si vous expulsez Di Maria, vous devez aussi expulser Fernandinho, selon moi. Mais il aurait déjà dû avoir un carton jaune pour sa provocation sur Di Maria et je pense que les deux auraient dû prendre rouge.“