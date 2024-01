Entré en cours de match, Senny Mayulu a vécu une soirée de rêve à Orléans en marquant son premier but en professionnel avec le PSG.

Ce samedi soir, le PSG a réussi à s’imposer sans forcer sur la pelouse de l’US Orléans (1-4) en Coupe de France. Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de rallier les huitièmes de finale de la compétition, dont le tirage au sort aura lieu dimanche soir à 20h. Si le club parisien poursuit son chemin dans la compétition, ce match au Stade de la Source a une saveur particulière pour Senny Mayulu. Entré en jeu à la 80e minute de jeu en lieu et place de Fabian Ruiz, le Titi avait déjà montré de belles choses lors du tour précédent face à l’US Revel (0-9).

« L’année commence assez bien »

Mais cette fois-ci, le milieu de 17 ans se souviendra à vie de cette soirée. Sur une passe de Kylian Mbappé, le Titi a ouvert son compteur but avec son club formateur en fin de rencontre. Une joie partagée par le principal intéressé au micro de PSG TV : « Je suis très content d’être rentré dans ce match. Je suis très content et très fier. L’année commence assez bien. J’espère que ça continuera comme ça et je vais tout faire pour travailler et continuer à faire quelques entrées comme ça. »

De son côté, son entraîneur, Luis Enrique, n’a pas hésité à valoriser le potentiel du joueur, avec lequel les dirigeants parisiens discutent pour la signature d’un contrat professionnel. « On connaît les qualités de Mayulu, il peut jouer des deux pieds, sur un côté ou dans l’axe. On n’est pas seulement une équipe qui fait des transferts, mais on peut aussi s’appuyer sur les jeunes du centre. Il y a Warren (Zaïre-Emery), Senny (Mayulu), Ethan (Mbappé), (Yoram) Zague et plein d’autres », a déclaré le coach parisien en conférence de presse d’après-match. Convoité par plusieurs écuries européennes, dont le Borussia Dortmund, Senny Mayulu a récemment intégré le groupe Elite du PSG et s’entraîne désormais avec les professionnels. Une ascension fulgurante pour le jeune de 17 ans dans ce début d’année 2024 idyllique.