Serge Aurier pense bien à Serge Aurier (RMC Sport)

Hier, Alessandro Florenzi a offert une très mauvaise performance dans son couloir droit, pas des standards d’un latéral qui doit permettre au PSG de rêver d’une finale et d’une victoire en Ligue des Champions. Après des débuts prometteurs, l’Italien (30 ans) a baissé de pied, les blessures et le Covid qu’i a contracté lors du rassemblement de l’Italie en mars dernier n’aidant pas non plus. Alors qu’il est prêté avec option d’achat – huit millions d’euros – Florenzi pourrait vivre ses derniers moments sous le maillot parisien. Intéressé pour lever l’option d’achat il y a quelques mois, Leonardo serait plus réticent ces derniers jours. Sa doublure, Colin Dagba, pourrait aussi quitter le PSG cet été. Dans cette optique, le PSG a pisté plusieurs joueurs pour renforcer son couloir droit. Selon les informations de RMC Sport, le PSG cherche un titulaire pour la saison prochaine. Le média sportif confirme les informations du Parisien, le PSG aurait relancé la piste menant à Serge Aurier. L’ancien parisien a un bon de sortie et Tottenham souhaiterait récupérer 10 millions d’euros dans la transaction. “Fan du club de la capitale, Serge Aurier n’est pas insensible à l’intérêt parisien.” Le PSG n’est pas le seul dans ce dossier puisque l’AC Milan – déjà intéressé cet hiver – et l’Atlético de Madrid, en cas de départ de Trippier, seraient dans la course.