Obraniak énervé contre l’attitude des Parisiens

Le PSG est éliminé de la Ligue des Champions après ses deux défaites contre Manchester City (1-2/ 2-0). Hier, les joueurs du PSG ont perdu leurs nerfs à l’image d’Angel Di Maria qui a mis une semelle à Fernandinho, après une énième provocation du capitaine mancunien, qui n’a pas reçu de carton jaune alors qu’il a commis plusieurs fautes d’antijeu. Ludovic Obraniak a fustigé le comportement des Parisiens lors de ce Manchester City / PSG.

“J’avais envie d’être un peu indulgent, mais Paris, dès que ça ne tourne pas dans leur sens, tu vois cette équipe de sales gosses en fait. City est plus fort hier soir, mais tu peux perdre avec dignité de temps en temps, plutôt que d’aller finir comme ça à mettre des coups de tatane comme si tu étais dans un match de quartier, peste l’ancien meneur de jeu sur la Chaîne l’Equipe avant de s’en prendre à Angel Di Maria. Tu as 33 ans, de l’expérience, tu joues en sélection, tu le sais… À un moment donné, un peu de recul… Je peux comprendre que tu sois frustré, mais tu as le maillot du PSG sur le dos, tu as une image à tenir. On peut être beau joueur de temps en temps.“