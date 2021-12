Le 19 octobre dernier, Ronaldinho était en visite à Paris lors de la réception du RB Leipzig par le PSG en Ligue des Champions (3-2). À cette occasion, le club parisien a fait un reportage. Dans celui-ci, on peut notamment y voir Sergio Ramos parler de la légende brésilienne. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le central de 35 ans, malgré un petit bémol, a une très haute estime concernant Ronnie.

Pour Sergio Ramos, qui a pu croiser l’Auriverde sur les pelouses de Liga, Ronaldinho est l’un des meilleurs joueurs qu’il a pu affronter au cours de sa riche carrière. Et même s’il aurait aimé le voir plus sur la durée, il garde une admiration sans borne à l’égard de l’ancien joueur du PSG (2001-2003) : « Je pense que c’est le joueur le plus magique que j’ai vu dans l’histoire du football. Je l’ai vu faire des choses que je n’ai jamais vu d’autres joueurs faire dans ma vie. Pour moi, c’était un joueur différent. Un magicien, pour tout ce qu’il faisait. Un génie. Je pense que c’était un joueur unique. Le seul regret est qu’il ne soit pas resté plus longtemps au même niveau élevé qu’il nous a montré. Oui j’ai toujours été inspiré par les meilleurs joueurs du monde et Ronnie était l’un des meilleurs. Je crois qu’il a laissé un héritage de ce qu’est un football différent, la samba brésilienne, la vision du jeu, la vitesse, l’explosivité, une accumulation de valeurs qu’il rassemble et que peu de joueurs ont eu dans l’histoire du foot. »