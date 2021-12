Cela a agité la presse hexagonale, britannique et mondiale : suite à l’éviction de Ole Gunnar Solskjaer de son poste d’entraîneur de Manchester United, des rumeurs ont envoyé, avec grande insistance, Mauricio Pochettino comme remplaçant du Norvégien. Une information qui n’est pas tout à fait obsolète, sachant que les Mancuniens pourraient bien tenter de nouveau leur chance dans ce dossier dès l’été prochain.

Une éventualité qui plait tout particulièrement à Gary Neville. L’ancien défenseur des Red Devils a en effet estimé, au micro de Sky Sport, que le technicien argentin était le candidat idoine : «J’aimerais que Mauricio Pochettino soit le prochain coach de MU car il a l’expérience de la Premier League, il joue le bon football, c’est le moment pour lui de monter en puissance, il gère maintenant de grandes stars et personnalités, ce qui l’aidera. Je l’ai toujours aimé et j’adore la façon dont il fonctionne. Il correspond parfaitement au club, il travaille bien avec les jeunes. Il sait tirer le meilleur des joueurs. C’est un bon entraîneur et il travaille les groupes de la bonne manière. Pour moi, ce serait lui, mais il a un contrat avec le PSG et s’il réussit là-bas, ils ne le laisseront pas partir.»