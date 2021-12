Draxler et sa relation très particulière avec Kimpembe

Julian Draxler est cantonné à un rôle de remplaçant depuis de nombreux mois désormais. Une situation qui ne semble pas perturber outre mesure celui qui a paraphé un nouveau bail avec le PSG en fin de saison passée. Et en cette trêve hivernale, l’internationale allemand a accordé un entretien à PSG TV. SON DÉBUT DE SAISON, SA RELATION PRIVILÉGIÉE AVEC Presnel Kimpembe ou l’objectif de la Ligue des Champions… Morceaux choisis.

Dans un premier temps, Julian Draxler s’est dit plutôt satisfait de sa situation et de son début de saison avec le PSG : « Je me sens très bien, c’est que du plaisir ici. Bien sûr, il y a des hauts et des bas. Mais tous les footballeurs connaissent ça. Cette saison, ça a bien commencé pour moi. J’ai marqué, j’ai fait des passes décisives, donc je suis tout de même content pour ça.

Interrogé sur sa relation amicale avec Presnel Kimpembe, Julian Draxler n’a pas tari d’éloges au sujet de son coéquipier : « Kim, c’est quelqu’un qui m’a très bien accueilli à Paris. Dès les premiers jours, on a été très proches, on se comprend très bien. Ça me fait plaisir de voir son évolution au sein de l’équipe parce que lorsque je suis arrivé il était encore jeune et il ne jouait pas beaucoup. C’est un excellent joueur. Ça me fait d’autant plus plaisir car c’est quelqu’un de gentil, de drôle et je sais que si j’ai un problème je peux faire appel à lui. C’est quelque chose de vraiment rare dans le football et j’ai trouvé ça avec mon ami Presnel. C’est une histoire d’amour entre nous deux »

Enfin, l’ancien joueur de Schalke 04 n’a pas échappé à la fameuse question sur l’objectif de la Ligue des Champions : « Ce serait très spécial de gagner ce trophée à Paris. On a des joueurs qui l’ont déjà gagné dans l’équipe. On était très proche d’y arriver contre le Bayern. Je pense qu’on a la qualité aujourd’hui pour aller gagner cette Ligue des Champions. On travaille dur tous les jours pour avoir une chance de rejouer une finale. »