Sergio Ramos, le porte-bonheur du PSG

Après une saison délicate en raison de plusieurs blessures, Sergio Ramos est plus que jamais un élément essentiel au sein du club de la capitale. Aligné à seulement 13 reprises l’année dernière, il enchaîne les rencontres les unes après les autres cette saison (17). Seul point noir, il avait été suspendu face à l’OM et Ajaccio. Depuis qu’il joue sous les couleurs parisiennes, le défenseur espagnol n’a pas perdu le moindre match. Le Parisien se penche sur la sérénité qu’apporte le double champion d’Europe au sein du vestiaire parisien.

« Depuis que Ramos est arrivé, il amène quelque chose »

En jouant contre Troyes hier après-midi (4-3), Sergio Ramos atteint les 30 matches consécutifs sans perdre un match avec le Paris Saint-Germain. Il brise ainsi le record précédemment détenu par Rai (29 matches, 1993). Le bilan est de 23 victoires et 7 nuls depuis son arrivée et cette saison, Ramos est à 76% de victoires (13 victoires et 4 nuls en 17 matches). Un record qui n’est pas passez inaperçu auprès d’Éric Rabésandratana. « C’est quand même une grosse performance de battre ce record. Depuis que Ramos est arrivé, il amène quelque chose, c’est un tout », déclare l’ancien défenseur parisien au Parisien.

Le joueur de 36 ans peut continuer à montrer de quoi il est capable, surtout depuis la mise en place d’une défense à quatre. En revanche, contre Troyes, il a eu des difficultés à gérer la profondeur avec Kimpembe, observe Le Parisien. Ce sont des lacunes qu’il doit corriger, surtout s’il veut être sélectionné pour le Mondial. Pour le moment, il figure dans une pré-liste de 55 joueurs mais Luis Enrique lui préférerait Aymeric Laporte, Inigo Martinez, Éric Garcia et Pau Torres.