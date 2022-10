Juve / PSG : Une nouvelle absence pour les Bianconeri

A deux jours maintenant de ce Juventus Turin / PSG, les Bianconeri continuent de remplir l’infirmerie. Si Christophe Galtier devra se passer de Neymar (suspendu), Massimiliano Allegri composera sans plusieurs de ses cadres.

La Juventus Turin se dresse face au PSG ce mercredi 2 novembre (21h sur Canal +) dans le cadre de la sixième et dernière journée des phases de poules de Ligue des Champions. Une rencontre qui, pour les Turinois, n’a que très peu d’intérêt, tant le club de la Vieille Dame scellé son avenir en C1, et disputera pour le reste de la saison, l’Europa League. Un paramètre qui peut nous faire penser que la longue liste de joueurs blessés côté Bianconeri n’aura pas d’impact pour Massimiliano Allegri au moment de composer son onze pour mercredi. Cependant, Christophe Galtier et ses joueurs pourraient profiter de la situation de leur adversaire du soir afin de s’imposer, et ainsi préserver leur première place dans ce groupe H. Après les absences actées d’Angel Di Maria, Paul Pogba, Leandro Paredes ou encore Bremer, c’est aujourd’hui Weston Mckennie qui s’ajoute à la liste. Unique buteur pour la Juventus Turin au match aller (victoire 2-1 au Parc des Princes le 6/09), le joueur de 24 ans ne participera donc pas au match retour.

Altro giro, altro infortunio per la #Juventus: problema al retto femorale per #McKennie, almeno 15 giorni di stop ⛔️🇺🇸 @Goalitalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) October 30, 2022 Twitter : @romeroagresti

Selon le journaliste italien Romeo Agresti (Goal Italia), McKennie devrait être out pour une durée d’au moins 15 jours. A noter que Frederico Chiesa, Mattia De Sciglio et Dusan Vlahovic devraient également manquer la rencontre face au Paris Saint-Germain. En défense, Danilo est lui suspendu. Le PSG pourrait donc profiter du fait d’une Juventus Turin très amoindrie afin de rallier les huitièmes de finale de Ligue des Champions dans la position de premier du groupe H.